Juric ha perso le speranze su Benassi: “Si sta curando a Firenze, di lui ormai parla il direttore sportivo”

Marco Benassi è stato venduto al Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni ma il centrocampista della Fiorentina non è mai sceso in campo né tantomeno mai allenato con la squadra gialloblù, le ultime raccontano dl ritorno anticipato nella Fiorentina già in questa sessione di mercato. Di Benassi ha parlato il tecnico del Verona Ivan Juric, queste le sue parole: “Benassi si sta curando a Firenze ed è fuori. Non so come evolverà la situazione, anche in questo caso è meglio chiedere al dottore o a D’Amico”.

LE PAROLE DI PRANDELLI IN CONFERENZA STAMPA