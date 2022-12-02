Gazzetta, Benassi, tripletta all’Arezzo poi l’addio: il ciclo alla Fiorentina è chiuso

Una tripletta anche per accendere i riflettori del mercato su di sé

Nella prima amichevole dopo lo stop, la Fiorentina passa ad Arezzo grazie alla tripletta di Marco Benassi, tuttofare viola che in campionato come in Conference League non è stato messo in lista. Finisce 4-1 (di Ikone e Convitto le altre marcature), ma proprio Benassi ha indirizzato la gara con tre gol nel primo tempo (bellissimo in acrobazia il secondo). Schierato alto a destra l’ex capitano del Toro ha fatto vedere di esserci, mettendosi in luce e aspettando offerte. Perché il futuro a Firenze è chiuso a prescindere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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