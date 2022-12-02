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Gazzetta, Benassi, tripletta all’Arezzo poi l’addio: il ciclo alla Fiorentina è chiuso

Una tripletta anche per accendere i riflettori del mercato su di sé

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 09:17
Gazzetta, Benassi, tripletta all’Arezzo poi l’addio: il ciclo alla Fiorentina è chiuso -
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Gazzetta, Benassi, tripletta all’Arezzo poi l’addio: il ciclo alla Fiorentina è chiuso

Nella prima amichevole dopo lo stop, la Fiorentina passa ad Arezzo grazie alla tripletta di Marco Benassi, tuttofare viola che in campionato come in Conference League non è stato messo in lista. Finisce 4-1 (di Ikone e Convitto le altre marcature), ma proprio Benassi ha indirizzato la gara con tre gol nel primo tempo (bellissimo in acrobazia il secondo). Schierato alto a destra l’ex capitano del Toro ha fatto vedere di esserci, mettendosi in luce e aspettando offerte. Perché il futuro a Firenze è chiuso a prescindere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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