La Fiorentina si libera finalmente di Benassi, va al Como. A Firenze guadagnava 800 mila euro netti

Come scrive Alfredo Pedullà, il Como sta chiudendo una doppia operazione molto importante per la Serie B. Accordo vicino sia per Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina reduce da una parentesi a Cremona, che per Simone Verdi in uscita da Torino. Per la B due operazioni di spessore, a conferma delle ambizioni del Como. Il giocatore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2024 e guadagna 800 mila euro netti a stagione (1.480.000 milioni lordi) il club viola si libera cosi di un ingaggio abbastanza corposo.

