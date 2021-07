Moena 2021, Fiorentina-Levico Terme finisce 9-0. Benassi lascia il campo prima del fischio finale

Alle 17.00 Fiorentina-Levico Terme al centro sportivo Benatti di Moena. Barone e Commisso Jr sono tornati in Trentino ed hanno seguito l’amichevole tra i tifosi Viola. Presente anche Pradè. All’11’ calcio di rigore conquistato da Kokorin agganciato dal portiere del Levico. Va dal dischetto e sigla l’1-0 per la Fiorentina. Al 18’ la squadra viola trova il raddoppio con Agostinelli. Al 39’ autogol del Levico con Stanghellini, 3-0 Fiorentina. Al 51’ gol di Bianco. 4-0 Viola. 5-0 Fiorentina, gol di Benassi. Al 53’ 6-0 per la Fiorentina, in gol Sottil. Al 63’ doppietta per Sottil e 7-0 Viola. 8-0 Fiorentina, gol di Benassi. Al 72’ 9-0 Fiorentina, rete di Gori. Benassi ha lasciato il campo prima del fischio finale toccandosi il flessore della gamba destra. Sereno comunque è uscito dal terreno di gioco al termine della sfida.

