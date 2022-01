Benassi se ne andrà dalla Fiorentina, lo vuole l’Empoli. Il giocatore potrebbe restare a vivere a Firenze

Secondo quello che riporta La Gazzetta dello Sport, Benassi sarebbe sempre in uscita dalla Fiorentina visto lo scarso minutaggio che sta trovando in questa stagione. L’Empoli lo avrebbe individuato come prima scelta per il suo centrocampo per sostituire l’infortunato Haas. Un trasferimento che per il giocatore sarebbe ideale visto che gli consentirebbe di trovare spazio e restare a vivere a Firenze dove si trova molto bene.

LA FIORENTINA CERCA DEI RINNOVI IMPORTANTI