Tuttosport, Benassi sarà un nuovo calciatore dell’Empoli: prestito secco fino a giugno

La Fiorentina è al lavoro per il mercato in entrata, qualora si dovessero presentare ghiotte occasioni, ma non solo. La società gigliata sta lavorando anche sulle cessioni e la prima riguarda Marco Benassi. L’ex capitano del Torino in questa stagione ha trovato poco spazio e si trasferirà dunque poco lontano, ad Empoli. La formula? Prestito secco fino a giugno. Lo scrive Tuttosport.

