Dalla Sardegna: Benassi potrebbe scendere in Serie B. Spunta l’ipotesi Cagliari

Il futuro di Marco Benassi potrebbe essere in Serie B. Secondo quanto riportato infatti da L’Unione Sarda, il Cagliari starebbe pensando di portare in Sardegna il centrocampista classe ’94. Benassi, al di fuori ormai da mesi dal progetto tecnico si è messo in mostra con la maglia viola nelle amichevoli invernali con ottime prestazioni. A meno di clamorose sorprese però le strade tra Benassi e la Fiorentina si separeranno a giugno ed il ds dei sardi Bonato sta pensando di regalare a Ranieri l’esperto centrocampsita viola come primo rinforzo sul mercato.