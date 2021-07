Gazzetta, Saponara resterà alla Fiorentina, anche Benassi si gioca la conferma con Italiano

“Saponara ha lavorato con me sei mesi a Spezia quindi è avvantaggiato. Quando è a posto fisicamente può essere utile alla Fiorentina”. Una conferma che Saponara resterà nel gruppo viola. E anche Benassi ha le carte in regola per conquistare la fiducia del nuovo tecnico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

