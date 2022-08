TMW, sondaggio dello Spezia per Zurkowski. Anche Benassi è rientrato nella discussione

Lo Spezia mette gli occhi in casa Fiorentina. Dopo l’approdo in Liguria di Dragowski e Con il futuro di Giulio Maggiore che ormai segnato, i liguri mostrato interesse per Szymon Zurkowski. La società bianconera ha chiesto informazioni sul centrocampista polacco, desiderio di mercato anche dell’Empoli. Nella discussione sarebbe anche uscito il nome di Marco Benassi, fuori dai piani dei viola e rientrato dal prestito ad Empoli nella seconda parte della scorsa stagione, che potrebbe diventare un’opzione proprio per le aquile di mister Gotti.