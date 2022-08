Domani la conferenza di Milenkovic: la Fiorentina annuncerà il rinnovo del difensore?

Nikola Milenkovic è il tema più caldo delle ultime settimane in casa Fiorentina. Il difensore serbo semrava dovesse lasciare Firenze a seguito del patto tra la società e l’agente, Fali Ramadani, in seguito al rinnovo di contratto dello scorso anno. La scorsa settimana, però, la novità: Milenkovic ha aperto alla permanenza alla Fiorentina con rinnovo. Pochi minuti fa, la società viola ha annunciato la conferenza stampa del calciatore in programma domani alle ore 16. Ci sarà l’annuncio del nuovo rinnovo? Di seguito il comunicato della società viola: “Domani, giovedì 11 agosto, alle ore 16:00, all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi si terrà la conferenza stampa del calciatore Nikola Milenkovic .

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul sito www.acffiorentina.com e attraverso i canali social ufficiali del Club.“