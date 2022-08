Tuttosport, interesse del Torino per Zurkowski e Benassi: nei prossimi giorni ci sarà l’incontro Pradè-Vagnati

Szymon Zurkowski e Marco Benassi entrano in orbita Torino. Il centrocampista polacco è l’identikit ideale per Ivan Juric e – si legge – fuori dal progetto della Fiorentina di Italiano. L’altro nome entrato nel mirino granata e che i viola sono disposti a cedere è quello di Marco Benassi, 27 anni, ex granata, anche lui come Zurkowski con il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e dalle caratteristiche affini al tecnico dei granata. Stando quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni, potrebbe esserci un incontro tra Vagnati e Pradè per discutere dei due giocatori.