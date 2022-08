Tuttosport, il Torino pensa a Zurkowski o Benassi: offrirà il prestito con diritto di riscatto ai viola 

Torino e Fiorentina si sentiranno all’inizio della prossima settimana. Juric cerca rinforzi per il centrocampo che in questo momento resta un reparto che ha bisogno di rinforzi. Soprattutto di muscoli e dinamicità. A Juric, infatti, piacciono due giocatori che Italiano non schiera con continuità, prima di loro preferisce altri profili. Ecco perché il club viola potrebbe cedere uno dei due: i giocatori in questione sono Marco Benassi, 27 anni, ex granata per 71’ minuti in campo con la Cremonese e in panchina ad Empoli e Szymon Zurkowski, 24 anni, elemento di grande quantità. Il polacco piace anche all’Empoli, società che lo conosce bene per averlo già avuto a disposizione. Naturalmente tra le due pretendenti il centrocampista preferirebbe il Torino.

Dei due, eventualmente, ne arriverà solo uno e non sono le prime scelte ma comunque giocatori che possono tornare molto utili. Pradé e Vagnati ne discuteranno. Il Toro proporrà un prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Tuttosport.

