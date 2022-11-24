Nazione, Benassi può lasciare la Fiorentina a gennaio: c'è il Sassuolo sulle sue tracce
Novità in arrivo per Marco Benassi. Il centrocampista viola, escluso dalle varie liste di questa stagione della Fiorentina, è alla ricerca di una nuova squadra che lo possa far giocare almeno fino al...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2022 12:46
Novità in arrivo per Marco Benassi. Il centrocampista viola, escluso dalle varie liste di questa stagione della Fiorentina, è alla ricerca di una nuova squadra che lo possa far giocare almeno fino al termine della stagione. Su Benassi, scrive La Nazione, sembrerebbe aver messo gli occhi il Sassuolo.
CORRIERE DELLO SPORT, GONZALEZ E SOTTIL KO: LA FIORENTINA PIOMBA SU BOGA, È IN USCITA DALL’ATALANTA
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