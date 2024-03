Benassi scrive: “Spesso ci siamo scontrati e urlati in faccia ma la verità è che lavoravi dalle 8 alle 21…”

Marco Benassi, ex giocatore della Fiorentina, ha scritto un pensiero riguardante Joe Barone nel giorno della sua scomparsa. Queste le sue parole:

“Ciao Joe, sappiamo benissimo che con altri ragazzi avevi rapporti molto migliori rispetto al nostro, spesso ci siamo scontrati, a volte evitati, altre volte come nel gennaio di 1 anno fa ci siamo urlati nel tuo ufficio, ma c’è una cosa che per me vale più di ogni altra: negli ultimi 6 mesi ogni volta che venivo a prendere i miei figli e ti vedevo a fine allenamento scherzare con loro, fare 2 passaggi insieme a loro e renderli felici mi ha fatto capire che al di fuori del lavoro c è tutta un’altra vita che conta di più!!! Venerdì ci siamo parlati per l ultima volta al bar nel tuo viola park. Mai avrei potuto immaginare potesse succedere una cosa così orribile!! Perché la verità è che tu arrivavi alle 8 della mattina per occuparti dei grandi..ma andavi via alle 21 di sera quando finivano i piccoli gli allenamenti. Ti occupavi di ogni singola cosa da buon padre di famiglia come la Fiorentina era per te!! Riposa in pace Joe”

