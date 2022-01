TMW, Khimkhi ha chiesto Kokorin in prestito alla Fiorentina, calciatore non vuole tornare in Russia?

Mentre la Fiorentina piazza due colpi importantissimi in attacco con gli arrivi di Jonathan Ikoné dal Lille e di Krzysztof Piatek dall’Herta Berlino, il duo Joe Barone-Daniele Pradè pensa anche alle uscite. Il nome più richiesto è quello di Sofyan Amrabat: il Cagliari ha richiesto il calciatore ai viola ma non è convinto della destinazione e per questo, tra le due contendenti, pare al momento più tentato dal Torino dove ritroverebbe il suo mentore Ivan Juric. Addio possibile, rebus invece per Aleksandr Kokorin: i viola lo liberano, il Khimkhi lo chiede in prestito ma il russo riflette sull’opportunità di tornare in patria. A Firenze però non c’è più spazio per lui mentre può esserci ancora per Marco Benassi: la Fiorentina e Vincenzo Italiano sono soddisfatti del suo apporto tra campo e spogliatoio, non lo hanno messo sul mercato ma sono pronti a liberarlo qualora dovesse chiedere di andare. Lo riporta TMW

