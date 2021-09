CorSport, Benassi si candida, non ci sarà il posto da titolare ma possibilità a gara in corso

Adesso l’Atalanta è davvero lì e Italiano ha chiesto al gruppo di spingere ancora di più sull’acceleratore nell’allenamento del tardo pomeriggio di ieri. Dove non è previsto un post da titolare per Marco Benassi, pronto comunque a dare il proprio contributo se verrà chiamato in causa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, KOKORIN: “VOGLIO ESSERE PRONTO E TROVARE CONTINUITÀ. L’ITALIANO? PER ORA CAPISCO E BASTA”