Marco Benassi e Szymon Zurkowski continuano ad essere osservati in casa Torino. Stando quanto riportato da Tuttosport, la società granata sta pensando ai due calciatori in sul piede di partenza dalla Fiorentina, visto che non sono ritenuti fondamentali da Vincenzo Italiano. Sul polacco c’è sempre l’interesse dell’Empoli, mentre per il centrocampista italiano l’approdo al Torino sarebbe un ritorno.