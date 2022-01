Radio Bruno, Benassi andrà all’Empoli: si va verso un prestito con diritto di riscatto

Novità in casa Fiorentina, Sottil e Benassi si allenano in gruppo. Martinez Quarta invece ancora a parte, non ci sarà dunque per la sfida di Cagliari. È arrivato oggi al centro sportivo l’agente di Benassi, sarà la prima cessione della Fiorentina durante questo calciomercato di gennaio. Si trasferirà all’Empoli, dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Radio Bruno.

