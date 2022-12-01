Tripletta di Benassi, il secondo è un grande gol. Bella parata di Terracciano, al primo tempo è 0-3

Primo tempo di Arezzo-Fiorentina, squadra viola in vantaggio grazie al gol di Benassi ma i granata non sono stati a guardare

Fiorentina che sta sfida l'Arezzo nel suo campo per la prima amichevole di questa pausa mondiale. La squadra viola si è portata in vantaggio con Benassi, l'azione è partita dallo stesso Benassi che ha servito Kayodè sulla destra, il terzino destro viola ha messo una bella palla in mezzo per Saponara che si è visto respingere il tiro, batti e ribatti in area, poi è arrivato Benassi che ha depositato la palla in porta. L'Arezzo non è stato a guardare ed ha impegnato per due volte Terracciano, nella prima occasione il portiere viola ha compiuto una bella parata. Cabral ha provato la conclusione in due occasioni, entrambe ribattute, Saponara tra i più propositivi. Il secondo gol di Benassi è stato splendido, con un tiro al volo di destro su assist di Biraghi, terzo gol anche di Benassi, in grande spolvero , dopo essere stato servito da Maleh in piena area di rigore

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI IGOR

https://www.labaroviola.com/agente-igor-la-fiorentina-non-ci-ha-chiamato-per-il-rinnovo-a-gennaio-pero-restera-sicuramente/194388/