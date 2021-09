Benassi: “Nella Fiorentina entusiasmo come con Pioli. Voglio visitare il Viola Park, sono curioso”

“Sono arrivato a 60 allenamenti di fila – ha detto Marco Benassi a Radio Toscana -, per me dopo lo scorso anno è già un grandissimo risultato. Alla Fiorentina si è tornato a respirare lo stesso entusiasmo dei tempi di Pioli, mi sembra la strada giusta. Dicono tutti che sembro più maturo dei miei 17 anni, forse è la barba (ride, ndr)! Questo è il mio decimo anno in Serie A. Il presidente è ambizioso. Insieme ad altri compagni abbiamo chiesto di visitare il Viola Park, siamo curiosi”.

