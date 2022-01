Gazzetta, Benassi nel mirino dell’Empoli: gli azzurri cercano concretezza in mezzo al campo

L’Empoli di Andreazzoli colpisce per la leggerezza con cui gioca il pallone. Però la salvezza è una cosa terribilmente concreta. E quindi in mezzo al campo serve concretezza. Con un centrocampo a 3 soffre i cambi di gioco se gli avversari muovono palla velocemente e così l’Empoli non fa distinzione. Benassi con le sue capacità di lettura, potrebbe puntellare questo gap. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

