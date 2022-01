Tuttosport, il Bologna vuole Amrabat e fa sul serio: Fiorentina al lavoro per le uscite

La Fiorentina è al lavoro anche in uscita, tra i nomi c’è Amrabat. Sul marocchino c’è il Torino, infatti il centrocampista è un pupillo di Juric che l’ha allenato già al Verona, in quella che si è poi rivelata la sua miglior stagione in A. Secondo Tuttosport al Bologna piace Amrabat, impegnato in Coppa d’Africa.

