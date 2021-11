Benassi: “Io e Biraghi? Cip e Ciop. Terzino? Dopo l’Inter ad Italiano ho detto che è un pazzo”

“Fisicamente mi sento bene – ha detto Marco Benassi ai canali ufficiali della Fiorentina -, così come mentalmente. Sono arrivato a Firenze cinque anni fa, sono tra i più anziani della squadra. Io e Biraghi? Cip e Ciop, siamo amici da tanto tempo e questo legame ci aiuta anche in campo. Mi adatto ma il mio ruolo è la mezzala, non avevo mai giocato terzino ma dopo l’Inter ad Italiano ho detto che è un pazzo a fare qualcosa di simile in una partita così importante”.

