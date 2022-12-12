Gazzetta, Benassi, i gol non cambiano il suo destino: si aspetta solo l’opzione migliore
Non dovrebbero cambiare i progetti sul futuro di Benassi
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2022 08:18
Scrive La Gazzetta dello Sport, non dovrebbero cambiare i progetti su Benassi, mattatore in queste amichevoli: le strade sono destinate a dividersi e il centrocampista aspetta solo l’opzione migliore.
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