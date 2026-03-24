24 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:41

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Benassi si emoziona: “Due settimane incredibili nelle quali avete dimostrato quanto valete”

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Benassi si emoziona: “Due settimane incredibili nelle quali avete dimostrato quanto valete”

Redazione

24 Marzo · 11:03

Aggiornamento: 24 Marzo 2026 · 11:03

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Da questa stagione Marco Benassi è tornato alla Fiorentina in una nuova veste. L’ex centrocampista, che ha smesso di giocare tre anni fa, oggi ricopre il ruolo di vice allenatore accanto a Daniele Capparella nella formazione Under 18 viola.

Proprio questa squadra ha recentemente conquistato il Torneo di Viareggio, riportando il trofeo a Firenze dopo un’attesa che durava dal 1992, sebbene nel tempo la competizione abbia cambiato in parte formula.

Al termine del torneo, Benassi ha condiviso tutta la sua emozione sui social, celebrando il gruppo: “Due settimane incredibili, indimenticabili, al termine delle quali avete dimostrato quanta roba avete dentro ognuno di voi bravi ragazzi avanti così.”

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