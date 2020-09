CorFio, Borja Valero, il suo ritorno alla Fiorentina si avvicina, sarà uno degli uomini spogliatoio

Si avvicina in particolare un ritorno, gradito a buona parte della piazza: Borja Valero, svincolato dall’Inter, che prenderà il posto di Benassi destinato al Verona. «Stiamo parlando – ha detto Pradè -, stiamo riflettendo e ci siamo presi del tempo. Marco è forte, ha bisogno di spazio e qui ne ha poco. Su Borja posso dire che è uno dei più forti mai comprati nella mia carriera». Lo spagnolo avrà un ruolo importante anche nello spogliatoio per aiutare i più giovani a crescere. Poi, almeno per il momento, è lecito non aspettarsi troppi interventi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

