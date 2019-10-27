PAGELLE VIOLA: LAMPO DI CHIESA, DRAGOWSKI PARA TUTTO MENO CHE... L'ARBITRO. MALE PEZZELLA.

di Stefano BorgiDRAGOWSKI: 7+ Miracoloso su Correa al 24', il polacco evita il 2-0 e tiene in piedi la partita. Bene anche nella ripresa su Leiva. Para anche un rigore. Migliore dei viola.MILENKOVIC:...

di Stefano Borgi

DRAGOWSKI: 7+ Miracoloso su Correa al 24', il polacco evita il 2-0 e tiene in piedi la partita. Bene anche nella ripresa su Leiva. Para anche un rigore. Migliore dei viola.

MILENKOVIC: 5,5 Non si vede per tutta la partita, e nemmeno su Immobile... quando toccava anche a lui.

PEZZELLA: 5 Al 22' tiene in gioco Correa ed è 1-0 Lazio. E non si può lasciare solo Immobile a centro area. Colpevole.

CACERES: 5,5 Un mezzo rigore su Lazzari al 13' e sofferenza quanto basta su Correa. Poi il cambio... Infortunato. (dal 38' RANIERI): 5 Sempre incerto, varie categorie tra lui ed il miglior Caceres.

LIROLA: 6 Qualche spunto apprezzabile, anche se resta a metà del guado. E la domanda è sempre la stessa: lo spagnolo vale l'investimento milionario? Ah saperlo... (dal 60' SOTTIL): 5,5 Difende su Lukaku, fa quello che può. Perde la palla decisiva, e l'arbitro non gli crede.

PULGAR: 6,5 Il cileno fa l'elastico, canta e porta la croce. Nella ripresa "spende" bene un'ammonizione, recupera su tutti. Ubiquo.

BADELJ: 5 Perde il pallone che innesca il vantaggio laziale. e purtroppo non sarà il solo. La sua è un'involuzione preoccupante.

CASTROVILLI: 6 A volte sembra che abbia il pallone incollato al piede, anche se tanta qualità non produce gli effetti sperati. Salta a vuoto su Immobile in occasione del gol. Volenteroso.

DALBERT: 6 Si vede per la prima volta al 52' con un cross radente sul quale Lirola arriva tardi per millesimi. Nel primo tempo fatica moltissimo su Lazzari, nel secondo sale... come posizione e come rendimento. Sufficiente.

RIBERY: 6,5 Non è uno dei suoi assist migliori, ma lo zampino sul gol di Chiesa ce lo mette... eccome! Franck, nonostante l'età, lotta su ogni pallone, e tira pure in porta... (dal 73' BOATENG): 6 Si da da fare.

CHIESA: 6,5 La girata mancina dell'1-1 è un gesto tecnico di rara qualità e precisione. Poi Federico ci prova ancora, ahimè senza successo. Sconfortato.

VINCENZO MONTELLA: 6 L'aeroplanino la prepara bene, ma "questa" Lazio è superiore. Sopratutto se non hai un centravanti... Spuntato.