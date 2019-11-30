PAGELLE VIOLA: BADELJ INESISTENTE, VLAHOVIC ACERBO, STAVOLTA SBAGLIA ANCHE CACERES. SI SALVA SOLO CASTROVILLI

di Stefano BorgiDRAGOWSKI: 5,5 Incolpevole sul gol. Nel secondo tempo fa un pò di pasticci con i piedi, e Babacar lo grazia.MILENKOVIC: 5 Perde Farias che innesca Lamantia... 1-0 per il Lecce. Per i...

di Stefano Borgi

DRAGOWSKI: 5,5 Incolpevole sul gol. Nel secondo tempo fa un pò di pasticci con i piedi, e Babacar lo grazia.

MILENKOVIC: 5 Perde Farias che innesca Lamantia... 1-0 per il Lecce. Per il resto sfiora il gol un paio di volte, poi tanti errori, sopratutto in appoggio.

CECCHERINI: 5 Lamantia sarebbe il suo uomo, sul gol è fuori posizione.

CACERES: 5 Il recupero (provvidenziale) del 6' illude sulla prestazione dell'uruguaiano. A fine primo tempo rischia tantissimo su Farias, nella ripresa si fa anticipare da Lamantia che imposta l'azione del gol. Passo indietro.

LIROLA: 5,5 Nei primi 20' sembra tarantolato, guadagna spesso il fondo, addirittura conclude a rete. Poi si ferma. E non riparte. Sostituito. (dal 54' GHEZZAL): 5 quando scioglie la corsa sembra poter combinare qualcosa, peccato sbagli tutte le scelte.

PULGAR: 5 Un'ora da mezzala, 35 minuti da regista. Il risultato è più o meno uguale. Ovvero scadente.

BADELJ: 4,5 Altra prova incolore. Quasi inesistente. Chi l'ha visto? (dal 62' PEDRO): 5,5 entra e sembra molto leggerino...

CASTROVILLI: 6+ Parte a spron battuto (come tutta la squadra) poi rallenta. Riprende ad intermittenza, tra folate imprendibili e grandi pause. Comunque è il meno peggio.

DALBERT: 5,5 Il brasiliano gioca un gran numero di palloni, la maggior parte sbattono sull'avversario.

RIBERY: 6 Forse un pò egoista, ma sembra quello che ci crede di più. Fino (dal 46' BOATENG): 5,5 tanto fumo ed un pò d'arrosto. Pochino pochino...

VLAHOVIC: 5,5 Una mezzora iniziale dove sembra quasi inibito dalla presenza di Ribery. Poi, uscito il francese, il ragazzo su mette in proprio ed ingaggia un duello personale con Gabriel.

VINCENZO MONTELLA: 5 La volontà non è mancata, la sensazione però è che non ci sia ordine in campo. Certo senza attaccanti si gioca male...