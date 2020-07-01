Pagelle Viola: Iachini sbaglia tutto, la squadra non lo segue. Castrovilli imbarazzante, Ribery sfiancato, Chiesa svogliato. Si salva solo Dragowski.

a cura di Stefano Borgi:DRAGOWSKI: 6 Bene su Rogerio al 10', benissimo su Boga sette minuti dopo. Incolpevole sui tre gol (uno su rigore) di Defrel e Mulder. Accerchiato.MILENKOVIC: 4,5 Al 17' perde...

a cura di Stefano Borgi:

DRAGOWSKI: 6 Bene su Rogerio al 10', benissimo su Boga sette minuti dopo. Incolpevole sui tre gol (uno su rigore) di Defrel e Mulder. Accerchiato.

MILENKOVIC: 4,5 Al 17' perde un pallone sanguinosissimo, Boga s'invola... lo salva Dragowski. Errore da matita nera. Poi si vede poco, si distrae sul raddoppio di Defrel. Deconcentrato.

PEZZELLA: 5+ Sul raddoppio di Defrel resta a guardare, come se non toccasse a lui. Poi, tra un palo e le parate del portiere, ci si mette anche la sfortuna... Svagato.

CECCHERINI: 5 Calciatore mediocre, anche se stasera fa meno danni di altri. (dal 64' IGOR): S.V.

LIROLA: 4,5 Praticamente invisibile, Iachini gli fa un favore e lo cambia. (dal 50' CUTRONE): 6 Fa un pò di confusione, ma almeno la mette dentro.

GHEZZAL: 5 Pronti via ed assiste bene Chiesa che... spreca malamente. Forse è uno dei meno negativi. Ordinario. (dal 75' BENASSI): S.V.

PULGAR: 4,5 Si vede solo in chiusura di primo tempo, quando stende Defrel e si fa ammonire. Per il resto, niente (ma proprio niente) da segnalare. Oggetto misterioso.

CASTROVILLI: 3 Il fallo da rigore su Djuricic è tanto evidente quanto infantile, ingenuo, inutile. Quello che poi combina su Muldur, non è neppure da commentare. Imbarazzante. (dal 64' DUNCAN):6 L'assist vincente per Cutrone, e qualche buon tocco...

DALBERT: 4,5 All'inizio sembra il più propositivo, poi sparisce. E non riemerge più. Leggero.

RIBERY: 5 Anche lui sembra inghiottito dalla mediocrità (eufemismo) generale. Può capitare, a 37 anni suonati, alla terza partita in 10 giorni. (dal 64' SOTTIL): S.V. Porta un pò di vivacità. Forse meriterebbe la sufficienza, ma non è serata.

CHIESA: 4 Cattiveria e determinazione, queste sconosciute. Il figlio d'arte sembra prendere la mira e calcia su Pegolo un cioccolatino di Ghezzal. Federico non è un centravanti (e questa è certamente un attenuante), nella ripresa torna sulla fascia... ma tarabaralla. E la porta va presa, ogni tanto. Immaturo.

BEPPE IACHINI: 4 Formazione sbagliata, calciatori fuori ruolo, difensivismo esasperato, squadra scollegata e demotivata. Insomma, un fallimento totale. E non siamo ancora salvi... Destituito.