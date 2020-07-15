Pagelle Viola: Cutrone rifinisce e conclude, Chiesa-Ghezzal spaccano la partita. E Ribery disegna calcio...

a cura di Stefano Borgi:TERRACCIANO: 6 Bene su Barak al quarto d'ora, prende paura sulla traversa di Farias... ma non per colpa sua. Incolpevole sul sinistro di Shakov. Peccato... Violato.MILENKOVIC:...

a cura di Stefano Borgi:

TERRACCIANO: 6 Bene su Barak al quarto d'ora, prende paura sulla traversa di Farias... ma non per colpa sua. Incolpevole sul sinistro di Shakov. Peccato... Violato.

MILENKOVIC: 6,5 Farias è un peperino, la sua velocità mette in difficoltà il serbo... che specie all'inizio fa fatica. Di testa son tutte sue, anche se su Shakov è in ritardo. Svettatore.

PEZZELLA: 6 A metà primo tempo rischia il placcaggio in area su Lucioni, ma gli va bene. Il Lecce però non tira mai in porta... merito anche suo. Sostituito. (dal 46' CECCHERINI): 5,5 Shakov sarebbe stata roba sua, e invece...

CACERES: 6 Babacar non è un problema, Mancosu nemmeno. Certo il pallone regalato (e sanguinosissimo) del 43'... grida vendetta. Fortunato.

CHIESA: 7,5 Appena sette minuti e Federico si toglie il "ditino" da sotto il naso: attacca lo spazio, lo riempie, e 5 mesi esatti dopo la doppietta di Genova... torna al gol. Poi innesca Cutrone... Iachini lo mette a tutta fascia, il ragazzo addirittura aiuta in difesa... Redento. (dal 66' VENUTI): 6 Niente da segnale, in entrambi i sensi...

PULGAR: 6 Il cileno sbaglia il primo rigore stagionale (che andava ripetuto, Gabriel si muove nettamente prima), ma come cantava De Gregori: non è mica da questi particolari... Noi però lo giudichiamo per i palloni giocati, recuperati, distribuiti... e lì siamo alle solite. Timido.

DUNCAN: 6,5 Rovescia l'azione come pochi, forse sbaglia qualche scelta finale ma il ghanese è in forma (quanto è mancato contro il Verona...) e si conferma l'uomo in più del centrocampo viola. Atleta. (dal 70' CASTROVILLI): 6 Prova a fare qualcosa, ma la partita è già abbondantemente decisa...

GHEZZAL: 7 L'algerino ha gamba, si inserisce, prende il rigore del possibile 2-0. Poi si fa ammonire, ma la pennellata su punizione del 38' sembra fatta da Maradona. Pittore.

LIROLA: 6,5 Nonostante la zavorra del ruolo invertito, lo spagnolo disputa una prima mezzora sorprendente: per spinta, volontà e determinazione. Ad inizio ripresa cerca pure il gol, ma Gabriel è più bravo di lui. Adattato.

RIBERY: 7 L'assist per Ghezzal (rigore fallito da Pulgar) varrebbe da solo il prezzo dell'ipotetico biglietto. La palla del 33' per Cutrone... quasi. Il francese insegna e disegna calcio (sublime un tunnel su Petriccione a metà campo), e prende pure un sacco di pedate. Eterno. (dall'83' AGUDELO): S.V.

CUTRONE: 7+ Patrick non si fa mancare niente: assist vincente per Chiesa, fuga irresistibile per il 3-0. Sopratutto il terzo centro dopo il lockdown, merce rara per l'anemico attacco viola. Goleador. (dal 66' VLAHOVIC): 6 una bella punizione di poco a lato, poi un pò di indolenza...

BEPPE IACHINI: 6,5 Con Lirola ancora esiliato a sx, la tentazione di dargli un 5 politico è forte. Molto forte. Certo un Lecce così alla Zeman non capita tutti i giorni, però Ghezzal mezzala e Chiesa a tutta fascia ce li ha messi lui, quindi... Miracolato.