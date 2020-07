Commisso: “Ho rivisto la Fiorentina che mi piace, vittoria dedicata ai tifosi. Complimenti a Chiesa”

Le parole del Presidente Commisso dopo la vittoria per 3-1 sul Lecce al “Via del Mare”:

“Stasera ho rivisto la Fiorentina che mi piace, una squadra unita, compatta, che ha lottato su ogni palla ed ha vinto una partita fondamentale su un campo non facile e contro un avversario che oggi si giocava molto. Complimenti a Federico per la grande prestazione coronata da un gol ed un assist ma soprattutto complimenti a tutti i ragazzi per come hanno interpretato la partita ed al Mister per come l’ha preparata. Questa vittoria è per tutto il Popolo Viola che ci segue sempre e l’ha dimostrato ancora una volta, anche in Puglia. Ora testa al Torino sperando di poter tornare a gioire anche a Firenze”