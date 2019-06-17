“TUTTI DOBBIAMO METTERE GIUDIZIO E TROVARE UN'ARMONIA CHE CI UNISCA. TIFARE FIORENTINA E' UN MODO PER RESTARE GIOVANI”. L'INSEGNAMENTO DEL MAESTRO ZEFFIRELLI, ANTI-JUVENTINO E GRANDE TIFOSO VIOLA. LA VOLONTA' DI ROCCO E I DOLORI DEL GIOVANE FEDERICO.

La scomparsa di Franco Zeffirelli, per tutti “il maestro”, ci infonde tristezza e malinconia. Un grande fiorentino ci lascia, scavando un vuoto incolmabile: nell'arte, nel cinema, nella cultura... nel...

La scomparsa di Franco Zeffirelli, per tutti “il maestro”, ci infonde tristezza e malinconia. Un grande fiorentino ci lascia, scavando un vuoto incolmabile: nell'arte, nel cinema, nella cultura... nel tifo viola. E attenzione, l'ordine citato non è di valori, anzi... per noi che abbiamo avuto la fortuna di parlarci, di intervistarlo, abbiamo capito che la Fiorentina veniva per prima. Al massimo per seconda, ma di certo non recitava un ruolo da comprimaria. Ed a ruota veniva l'odio, il fastidio, il rancore mai sopito per il colore bianconero. Se di colore si può parlare... La vita da tifoso di Zeffirelli, infatti, si giocava su due campi ben distinti, allo stesso tempo contigui: l'amore per la squadra della sua città, l'astio per quella che era la nemica storica... la Juventus. Tanto da esser stato querelato dall'avvocato Agnelli, ed averne fatto una bandiera. Al di là di questo, la frase del maestro che più ci è rimasta impressa è quella del richiamo all'unità, all'amicizia, all'armonia che deve caratterizzare la passione per la Fiorentina. Nessun contrasto, nessuna divisione, solo giudizio ed intelligenza. Anche perchè, proseguiva Franco ultrà della curva, tifare Fiorentina è un modo per restare giovani. E si sa, quando si è giovani è tutto più bello. Quindi, perchè invecchiare nella lite, nel contrasto, nella divisione? Franco Zeffirelli ci ha lasciato questa grande eredità, all'alba della stagione del rilancio: sprecarla sarebbe un delitto. Anche perchè un tifoso come il maestro Zeffirelli chissà quando ci ricapita...