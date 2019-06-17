Spalletti: "Credo che la Fiorentina non riuscirà a trattenere Chiesa a Firenze"

Ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti viene interpellato sul futuro di Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina che si è messo in luce con la doppietta alla Spagna nell'esordio dell'Italia ag...

Ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti viene interpellato sul futuro di Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina che si è messo in luce con la doppietta alla Spagna nell'esordio dell'Italia agli Europei U21: "Essendo di qui mi farebbe piacere verdelo ancora con la maglia viola nel prossimo campionato, perché sono a pochi chilometri di distanza e ho la possibilità di andare a vederlo giocare sul campo e non solo in tv. Ma temo che sarà difficile trattenerlo. Per quanto riguarda le sue capacità è già pronto per una squadra che deve ambire a vincere - ha assicurato l'ex tecnico dell'Inter - . Secondo me poi alla fine la Fiorentina non riuscirà a trattenerlo".

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