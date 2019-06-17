Labaro Viola

Il Napoli ci prova, offerti 20 milioni per Milenkovic, no della Fiorentina, offerta troppo bassa

Secondo quanto si apprende da La Domenica Sportiva su Rai 2, il Napoli avrebbe bocciato l'acquisto di German Pezzella dalla Fiorentina, ma sarebbe comunque ancora concentrato su un altro elemento dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 02:30
Il Napoli ci prova, offerti 20 milioni per Milenkovic, no della Fiorentina, offerta troppo bassa - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Fiorentina
Napoli
Milenkovic
Condividi

Secondo quanto si apprende da La Domenica Sportiva su Rai 2, il Napoli avrebbe bocciato l'acquisto di German Pezzella dalla Fiorentina, ma sarebbe comunque ancora concentrato su un altro elemento della difesa viola, il serbo Nikola Milenkovic. Il problema per i partenopei sta nella valutazione del calciatore, che già con i Della Valle veniva trattato solamente dai 30 milioni in su: offerti 20 milioni più bonus anche alla nuova dirigenza, ma difficilmente la proposta potrà essere accettata.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok