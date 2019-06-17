Il Napoli ci prova, offerti 20 milioni per Milenkovic, no della Fiorentina, offerta troppo bassa

Secondo quanto si apprende da La Domenica Sportiva su Rai 2, il Napoli avrebbe bocciato l'acquisto di German Pezzella dalla Fiorentina, ma sarebbe comunque ancora concentrato su un altro elemento dell...

Secondo quanto si apprende da La Domenica Sportiva su Rai 2, il Napoli avrebbe bocciato l'acquisto di German Pezzella dalla Fiorentina, ma sarebbe comunque ancora concentrato su un altro elemento della difesa viola, il serbo Nikola Milenkovic. Il problema per i partenopei sta nella valutazione del calciatore, che già con i Della Valle veniva trattato solamente dai 30 milioni in su: offerti 20 milioni più bonus anche alla nuova dirigenza, ma difficilmente la proposta potrà essere accettata.

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