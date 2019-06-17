La Nazione, Rodrigo De Paul è il sogno della Fiorentina per il centrocampo
Rodrigo Javier de Paul, il treqartista argentino dell'Udinese classe 1994 potrebbe venire a Firenze. Appena una settimana fa, era vicinisso ad andare all'Inter ma poi è saltato tutto.Fonte: La Nazione
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 08:07
Rodrigo Javier de Paul, il treqartista argentino dell'Udinese classe 1994 potrebbe venire a Firenze. Appena una settimana fa, era vicinisso ad andare all'Inter ma poi è saltato tutto.
Fonte: La Nazione