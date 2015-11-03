Notizie Sogno Fiorentina

Castrovilli: "Vivo in un sogno, grazie Fiorentina. Stavo per mollare, oggi mi sono preso al Fantacalcio"
11 ottobre 2019 18:45
Vlahovic: "Il mio sogno di oggi? Sicuramente centrare la Champions League con i viola, perchè no?"
21 agosto 2019 14:20
La Nazione, Rodrigo De Paul è il sogno della Fiorentina per il centrocampo
17 giugno 2019 08:07
Fiorentina, squadra senza idee, senza un vero gioco e anche in calo fisico...
16 marzo 2019 14:02
Eutanasia di un sogno? No: tifosi e Della Valle, datevi un'altra chance
27 maggio 2017 16:53
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