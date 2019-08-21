Vlahovic: "Il mio sogno di oggi? Sicuramente centrare la Champions League con i viola, perchè no?"
Queste le parole di Vlahovic a La Repubblica: "Tutti i miei sogni sono legati al mondo del calcio. Ora sono concentrato solo sul presente non voglio pensare ai prossimi anni. Il sogno di quest'anno? D...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 14:20
Queste le parole di Vlahovic a La Repubblica: "Tutti i miei sogni sono legati al mondo del calcio. Ora sono concentrato solo sul presente non voglio pensare ai prossimi anni. Il sogno di quest'anno? Dico centrare la Champions League con la Fiorentina, perchè no?"