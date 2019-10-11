Castrovilli: "Vivo in un sogno, grazie Fiorentina. Stavo per mollare, oggi mi sono preso al Fantacalcio"

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato della sua avventura in viola a Radio Selene, nel corso della trasmissione Passione Bari. "Sto vivendo un sogno, devo ancora realizzarl...

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato della sua avventura in viola a Radio Selene, nel corso della trasmissione Passione Bari. "Sto vivendo un sogno, devo ancora realizzarlo. Oggi vedo ripagati tutti i sacrifici fatti con la mia famiglia".

Un ricordo particolare: "A dodici anni stavo per mollare tutto perchè vedevo la mia famiglia in difficoltà, ma mio zio mi disse di non mollare. Devo molto ai miei, mi hanno insegnato valori veri, come l'umilità".

Sul rinnovo: "Sono contento della fiducia del club, ora voglio ripagarla continuando a fare bene".

Sul Bari: "Mio nonno Gaetano era super tifoso, sono sicuro che adesso mi segue da lassù".

Sul passato come ballerino: "Alcuni movimenti mi sono serviti anche per la mia carriera da calciatore".

Sulla nazionale: "Io incrocio le dita e continuo a lavorare. Ci spero: è una sfida che voglio superare".

Sul fantacalcio:" Il primo ad acquistarmi è stato mio cugino, per 1 fantamilione. Io non giocavo, mi hanno convinto i compagni di squadra: mi sono preso e sto andando bene".