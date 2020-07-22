Pagelle Viola: Terracciano bravo e fortunato, Milenkovic sontuoso. Badelj invece è inutile...

a cura di Stefano Borgi:TERRACCIANO: 8 Nei primi 10 minuti è... Terracciano solo contro l'Inter: il numero 1 viola se la cava alla grande. Poi ci pensa il palo (clamoroso, su Lukaku) a dargli un pò d...

a cura di Stefano Borgi:

TERRACCIANO: 8 Nei primi 10 minuti è... Terracciano solo contro l'Inter: il numero 1 viola se la cava alla grande. Poi ci pensa il palo (clamoroso, su Lukaku) a dargli un pò di respiro. Al 34' miracoleggia ancora su Lukaku, mentre al 52' è bravo e fortunato su Sanchez. Insuperabile.

MILENKOVIC: 7 Di testa è semplicemente sontuoso, Sanchez non (quasi mai) è un problema, il palo del 52' non è colpa sua.

PEZZELLA: 6 Al 16' perde colpevolmente Lukaku, ma il palo lo aiuta. Al 33' "cicca" il pallone assistendo ancora Lukaku che... ci grazia. Però l'argentino riempie e spazza bene l'area...

CACERES: 6 Lukaku sarebbe il suo uomo, ma gli scappa qualche volta di troppo. Come per Pezzella, l'uruguaiano si fa sentire e la porta a casa.

VENUTI: 6 Dopo 5' rischia un clamoroso autogol, poi al 38' è ingenuo e rischia qualcosa su Young. Per il resto, dalla sua parte, l'Inter non preoccupa. Senza infamia e senza lode

CASTROVILLI: 6 Con Barella è un duello tra emergenti, il viola soffre ma esce alla distanza. Nella ripresa, sull'assist di Ribery, poteva (e doveva) fare molto di più. Morbido.

BADELJ: 5 Dovrebbe essere il primo a prendere Erikssen, ma non lo vede mai. Il croato è praticamente invisibile, diremmo quasi inutile... E ci fermiamo qui. Pensionato. (dal 74' PULGAR:) S.V.

DUNCAN: 6+ A centrocampo è il migliore, il ghanese usa il fisico, protegge palla, insomma tiene botta. Certo al 52' innesca il palo di Sanchez perdendo un pallone sanguinoso, la media fa una buona sufficienza. (dal 57' GHEZZAL): 6 si sacrifica in copertura, almeno quello...

DALBERT: 6 Nella prima mezzora Candreva lo asfalta, poi gli prende le misure e qualcosina compiccia. Fino all'infortunio del 48'... (dal 49' LIROLA): 6 Anche lui annaspa su Candreva, ha la sfortuna di trovare un Handanovic... miracoloso.

RIBERY: 6,5 Il francese predica nel deserto, porta palla alla ricerca del compagno... che non c'è. Il cartellino del 43' è arancione, ma anche questo significa voglia e determinazione. (dal 74' CHIESA): 6 pronti via e manda in porta Lirola. Appuntamento rimandato all'Olimpico.

CUTRONE: 5 Nel primo tempo non la struscia mai. Nel secondo alimenta un buon contropiede, ma Iachini lo cambia. (dal 57' KOUAME'): 5,5 nel finale spreca due contropiede (clamoroso il secondo), troppi per i nostri gusti...

BEPPE IACHINI: 5 Approccio alla partita semplicemente disastroso: uomini, mentalità, atteggiamento, i viola sembrano già in ferie. La scelta di Badelj è un errore da matita blù, tenerlo in campo per 75' sembra quasi una provocazione. Mezzo voto in più per il punto conquistato. Antico.