di Stefano Borgi

TERRACCIANO: 6 Incolpevole sui due gol, bene sulla testata di Vecino, la sconfitta non è certo colpa sua.

CECCHERINI: 5 Sul gol di Candreva fa tutto lui: chiama Terracciano all’uscita, scivola, si fa anticipare da Lautaro, favorisce di fatto il vantaggio nerazzurro. Nel calcio, come nella vita, ci sono le categorie, e Ceccherini… non è da serie A. Inadeguato.

MILENKOVIC: 6,5 Bene su Lukaku, meglio da centrale che da esterno di difesa. Sicuro.

CACERES: 6,5 Si arrampica su Lautaro, e firma il secondo gol stagionale. Il più importante.

LIROLA: 6 Pronti via e replica il gol contro l’Atalanta, ahimè… senza lieto fine. Su Young ha qualche problema, si spenge piano piano. (dall’84’ GHEZZAL): S.V.

PULGAR: 5,5 Con Badelj in campo, il cileno torna mezzala e gioca più di quantità. Dal suo piede nasce il pareggio di Caceres (da calcio d’angolo, lo schema migliore dei viola), ma non capiamo ancora che giocatore sia. Ibrido.

BADELJ: 5 Il croato non comincia neppure male, sembra gestire palla come un tempo. Poi si assenta, perde qualche pallone di troppo, Iachini se ne accorge e lo cambia. (dal 55′ CUTRONE): 5 è quello più vicino a Barella sul gol del 2-1. Per il resto non la struscia mai. Assente.

BENASSI: 5 Qualcosina nei primi minuti, poi non si vede mai. Siamo alle solite. Impalpabile.

DALBERT: 6,5 Ribadiamo il concetto: magari perde qualcosa davanti, ma come difensore migliora partita dopo partita. Spende bene un’ammonizione su Sanchez, è tra i migliori.

CHIESA: 5+ L’assist (sprecato) per Vlahovic gli regala un piccolo più, ma non è comunque sufficiente. (dal 79′ SOTTIL): 5,5. solo un tiro da fuori che fa il solletico ad Handanovic. Un’ammonizione per simulazione che si poteva risparmiare.

VLAHOVIC: 5,5 Lotta con tutte le armi a disposizione: corsa, fisico, il ragazzo non si risparmia. Però l’errore del 65′ grida vendetta, e contro certe squadre si paga caro. Inesperto.

GIUSEPPE IACHINI: 6,5 buono (come sempre) l’approccio alla partita, beppe mostra coraggio con il cambio Badelj-Cutrone. Obiettivamente stasera, senza il miglior Chiesa, difficile chiedere di più. Quadrato.