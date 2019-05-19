PAGELLE VIOLA: ORA SI RISCHIA LA B! DISASTRO SIMEONE, DABO INGENUO, MURIEL... CHI L'HA VISTO?

di Stefano BorgiLAFONT: 6 Prende paura un paio di volte (legni di Gervinho e Gagliolo), lo salva Benassi, non può niente su Ceravolo. Incolpevole.MILENKOVIC: 5 Sul palo del 79' gira la partita, e for...

di Stefano Borgi

LAFONT: 6 Prende paura un paio di volte (legni di Gervinho e Gagliolo), lo salva Benassi, non può niente su Ceravolo. Incolpevole.

MILENKOVIC: 5 Sul palo del 79' gira la partita, e forse la stagione. Bene su Gervinho, ma quello è un errore da matita blu...

CECCHERINI: 5,5 La traversa di Gagliolo ce l'ha lui sulla coscienza. Poi è lì nel mezzo alla frittata...

VITOR HUGO: 5,5 Tra lui ed il gol, solo Milenkovic... Anche lui non salta su Ceravolo.

MIRALLAS: 6 Solo 25 minuti per il belga. Peccato perche era uno dei migliori... (dal 27' DABO): 5 compie il fallo decisivo, e per noi basta e avanza. (dall'84' VLAHOVIC): S.V.

BENASSI: 6 Solita gara a strappi per l'ex-granata, con la ciliegina del salvataggio sulla linea del a mezz'ora dalla fine...

GERSON: 6,5 Buona prova da vertice basso. Il meno peggio...

VERETOUT: 5 Il francese torna al suo antico ruolo di mezzala ed arriva un paio di volte alle conclusione. Poca, pochissima roba.

BIRAGHI: 4,5 Salta male su Kucka, ma lo salva Benassi. In più poca presenza in avanti e sbaglia tutti i cross.

CHIESA: 6,5 Primo tempo frenetico per Federico, anche un pò confusionario. Nella ripresa aumenta i giri, colpisce una traversa, si rende finalmente riconoscibile... Ma da solo non basta.

SIMEONE: 4 La solita buona volontà, i soliti limiti tecnici, il solito zero nella casella gol realizzati. Insomma, il solito Simeone... Irrecuperabile. (dal 68' MURIEL): 5 Chi l'ha visto?

VINCENZO MONTELLA: 5,5 Finisce come ad Empoli, sfortuna certo... ma se la squadra non segna...