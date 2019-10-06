PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC MATCH-WINNER, CACERES THE WALL, DRAGOWSKI PIOVRA.

di Stefano BorgiDRAGOWSKI: 7,5 Se il buon portiere è quello che fa una parata decisiva, oggi il polacco è stato un buonissimo portiere. Addirittura ottimo. La manata su Lasagna salva capra e... risul...

A cura di Stefano Borgi 06 ottobre 2019 15:15

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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