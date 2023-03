Pioli: “Fiorentina più intensa di noi, il rigore ci ha svegliati. Astori? Vivo emozioni molto profonde”

L’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Fiorentina-Milan. Ecco le sue parole: “Il primo tempo non mi è piaciuto, la Fiorentina è stata più intensa di noi, è stata più qualitativa nelle giocate, arrivava prima sulle seconde palle. Purtroppo è cominciato male anche il secondo tempo, il rigore ci ha dato la sveglia, peccato per le due occasioni sprecate da Giroud e Theo. La Fiorentina nel complesso ha fatto meglio di noi. Abbiamo corso tanto ma non siamo stati compatti, ho visto un Milan poco aggressivo. Ci sono parecchie cose da sistemare”.

Continua Pioli: “Non volevamo essere bassi, non è il nostro modo di difendere ma la Fiorentina ha palleggiato molto bene e ha vinto tanti duelli. E’ difficile palleggiare bene con la Fiorentina, ti aggredisce molto alto e noi abbiamo provato più soluzioni. Giocare tre partite impegnative così ravvicinate non è facile per nessuno, vorrei rinsaldare il nostro momento positivo, sappiamo tutti quanto abbiamo faticato per uscire da quel momento nero. Contro il Tottenham faremo un’altra partita, è un avversario che già abbiamo affrontato all’andata e che quindi conosciamo meglio. Non siamo riusciti a mettere in campo la nostra abituale energia, la Fiorentina in alcune situazioni è stata migliore di noi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma dovevamo pensarci prima. Credo che parlare sempre dei singoli è complicato, De Ketelaere ha fatto delle buone cose, tutti dovevamo fare una partita diversa”.

Sul ricordo di Astori: “E’ difficile spiegare queste emozioni, Davide c’è sempre, questa sera ancora di più. A livello personale vivo emozioni molto profonde”.

