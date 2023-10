L’agente Pastorello esalta Arthur: “La Fiorentina ha avuto il coraggio di dargli un’occasione, altri no”

Federico Pastorello, agente di Arthur, ha così parlato del suo assistito in forza alla Fiorentina a margine delle premiazioni per il Golden Boy 2023: “Arthur sta facendo un campionato ottimo e si sta esaltando. Non sono stupito, le sue qualità non sono mia state messe in discussione. Sono contento per lui dal punto di vista umano, visto la persona che è e per quello che ha passato in Inghilterra. La Fiorentina è una grande occasione e un premio per la sua professionalità. Ringrazio pubblicamente il club viola per averci concesso questa occasione, quando altri non hanno avuto il coraggio di farlo”.