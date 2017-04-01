Ag. Rossi: "Pepito può tornare in Italia. Vuole un club che lo rilanci tecnicamente"
Pepito Rossi potrebbe tornare in Italia...
A cura di Redazione Labaroviola
01 aprile 2017 12:46
L'agente di Giuseppe Rossi in forza al Celta Vigo, Andrea Pastorello, è intervenuto ai microfoni di GazzaMercato rilasciando le seguenti dichiarazioni sul suo assistito:
"Giuseppe può tornare in Italia? Assolutamente si. Lo andrò a trovare tra due giorni in occasione di Celta Vigo-Las Palmas e insieme faremo il punto della situazione. Pepito è molto carico con tantissima voglia di dimostrare il suo reale valore, ha ritrovato la continuità necessaria dal punto di vista fisico e i suoi infortuni ormai, sono completamente superati. Rossi chiede una chance in una squadra ambiziosa che lo possa valorizzare dal punto di vista tecnico".