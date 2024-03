Pedullà attacca Pastorello: “Necessario dire oggi che la Fiorentina non riscatterà Arthur? Ora si pensa ad altro”

L’agente di Arthur Melo, Federico Pastorello, ha parlato del futuro del suo assistito al TransferRoom in corso a Roma, rispondendo alla domanda relativa al suo probabile ritorno alla Juventus a fine stagione. Alfredo Pedullà però non ci sta, considerando le ore drammatiche che si sta vivendo in casa Fiorentina, per il grave malore accusato dal direttore Joe Barone, attualmente ricoverato in terapia intensiva presso il San Raffaele di Milano. Il commento del giornalista attraverso il suo account di X:

“«#Arthur non rientra nei parametri della #Fiorentina per il futuro». Signor #Pastorello ne possiamo parlare più avanti visto che a #Firenze in queste ore hanno altri problemi/pensieri/preghiere/ priorità/urgenze?”

AGENTE DI ARTHUR: “A FINE STAGIONE RIENTRERÀ ALLA JUVENTUS, POI VEDREMO IL DA FARSI. A FIRENZE È FELICE”