Sentite Pastorello: “Arthur? Un peccato mortale che uno come lui non venga utilizzato. Vuole restare in Europa”

Abbiamo delle piste concrete

Il noto agente di mercato Federico Pastorello ha così parlato dell’ex calciatore della Fiorentina, di proprietà della Juventus, Arthur Melo. Ecco le sue parole registrate da Calciomercato.it: “Arthur ha molto mercato in Brasile, ma il suo desiderio è restare in Europa. Abbiamo delle piste concrete, speriamo di vederlo presto in campo: è un peccato mortale che un calciatore del suo livello non venga utilizzato”.

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