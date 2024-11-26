Sentite Pastorello: “Arthur? Un peccato mortale che uno come lui non venga utilizzato. Vuole restare in Europa”
Abbiamo delle piste concrete
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2024 20:32
Il noto agente di mercato Federico Pastorello ha così parlato dell’ex calciatore della Fiorentina, di proprietà della Juventus, Arthur Melo. Ecco le sue parole registrate da Calciomercato.it: “Arthur ha molto mercato in Brasile, ma il suo desiderio è restare in Europa. Abbiamo delle piste concrete, speriamo di vederlo presto in campo: è un peccato mortale che un calciatore del suo livello non venga utilizzato”.
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