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Sentite Pastorello: “Arthur? Un peccato mortale che uno come lui non venga utilizzato. Vuole restare in Europa”

Abbiamo delle piste concrete

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2024 20:32
Sentite Pastorello: “Arthur? Un peccato mortale che uno come lui non venga utilizzato. Vuole restare in Europa” -
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Il noto agente di mercato Federico Pastorello ha così parlato dell’ex calciatore della Fiorentina, di proprietà della Juventus, Arthur Melo. Ecco le sue parole registrate da Calciomercato.it: “Arthur ha molto mercato in Brasile, ma il suo desiderio è restare in Europa. Abbiamo delle piste concrete, speriamo di vederlo presto in campo: è un peccato mortale che un calciatore del suo livello non venga utilizzato”.

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