Furia Ribery nella rissa di Salerno. Prende dal collo un giocatore del Cagliari e lo scaglia terra

Una partita delicatissima tra la Salernitana ed il Cagliari, finita in pareggio con le due squadre che si giocavano la permanenza in serie A.

I granata avevano sbloccato l’incontro al minuto sessantotto su un calcio di rigore procurato da Kastanos e trasformato da Verdi, il quale dopo la realizzazione è andato a festeggiare con i propri compagni di squadra, sia quelli presenti in campo e sia quelli non, in una zona antistante a dove i calciatori rossoblù presenti in panchina si stavano riscaldando.

Questo non è piaciuto ai sardi, e ne è scaturita una sorta di mini-rissa, fortunatamente subito placata ma a farne le spese è stato Ribery, che pur non essendo in campo è stato espulso. Nel video si video la furia dell’ex giocatore della Fiorentina che se la prende con alcuni giocatori del Cagliari in maniera violenta, scaraventando a terra un avversario e portandolo verso la panchina. Da lì un’altra mischia con rissa.

LA RIVELAZIONE DI FRANCO ORDINE