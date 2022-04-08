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Ribery elogia i due ex Fiorentina: “Vlahovic il nuovo Lewandowski. Chiesa? Mi somiglia"

Ribery, parole al miele nei confronti dei due ex viola, ora entrambi alla Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2022 09:04
Ribery elogia i due ex Fiorentina: “Vlahovic il nuovo Lewandowski. Chiesa? Mi somiglia" -
Rassegna Stampa
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Ribery elogia i due ex Fiorentina: “Vlahovic il nuovo Lewandowski. Chiesa? Mi somiglia"

Oggi nelle pagine di Tuttosport troviamo una lunga intervista di Franck Ribery, ecco i passaggi più interessanti: “Vlahovic può diventare il nuovo Lewandowsky, a patto che continui a lavorare. In allenamento non vuole mai perdere, e questo non é un dettaglio. Chiesa? A Firenze correva a 200 all’ora, come me, poi impari a gestirti”.

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