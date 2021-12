Gonzalez Vs Ribery: presente e passato, Vlahovic rivede il suo Maestro 

Gonzalez e Ribery, il presente ed il passato della Fiorentina si incontreranno. Il francese sarebbe voluto restare una stagione ma i viola hanno fatto delle scelte diverse. Gonzalez è arrivato in estate a Firenze, come l’acquisto più costoso nella storia della Fiorentina. Non ha mai fatto rimpiangere Franck. L’intesa con Vlahovic infatti sta crescendo. Dusan in Ribery ha trovato il suo maestro e sarà emozionato di rivederlo. Ribery ha una gran voglia di riscatto, sarà il pericolo numero uno della Salernitana. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

